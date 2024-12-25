Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de 36 gölün kuruduğunu, Trakya'nın ise ciddi su açığı riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 17:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:08
Yazdır
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, üniversite tarafından Rektörlük Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını aktaran Konukcu, "Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda. Nüfus 3, su tüketimi 6 kat artmış durumda. Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz. Her 5-6 yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz." dedi.

Konukcu, Trakya'nın gelecekte su sorunu yaşayabileceğini, bölgede içme suyunun çok büyük kısmının yer sularından karşılandığını dile getirdi.

Trakya'nın 141 milyon metreküp su açığı olduğunu vurgulayan Konukcu, "Trakya'da su açığımız var. Peki bu su açığını hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. Şu andaki açık 141 milyon metreküp. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak." bilgisini paylaştı.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de ülke tohumculuğunda önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'nin tohumculukta dünyada önemli yere geldiğini ifade eden Gençer, şunları kaydetti:

"Bugün genel anlamda baktığımızda dünyada 45-50 milyar dolarlık tohumluk ticareti olduğunu varsayıyorduk ama 2020'den sonra yapılan istatistiklerde bugün dünyada yaklaşık 73,1 milyar dolarlık tohum ticaret hacminin olduğu görülmekte. Bizde ülke olarak bugün gelinen noktada bu rakamlar içerisinde yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık tohum ticaret hacmiyle ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Türkiye düne göre kıyasladığımızda 330 milyon dolara yakın ihracatıyla dünyada ilk 10 içerisinde yer almış durumda. Ülkemiz tohumculuğu, kendi kendine yetebilen ve yaklaşık 117 ülkeye tohum ihraç eden bir noktaya gelmiştir."

Konferans, akademisyenlerin sunumlarının ardından sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber