Odasında kalp krizi geçiren Prof. Akın Turgut hayatını kaybetti

Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Odasında kalp krizi geçiren Prof. Akın Turgut hayatını kaybetti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut (58), odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 17:13, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:13
Yazdır
Odasında kalp krizi geçiren Prof. Akın Turgut hayatını kaybetti

ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut, sabah saatlerinde çalıştığı birimdeki odasına geldi. Mesai arkadaşları bir süre haber alamadıkları Turgut'un odasını kontrol etti.

Turgut'un rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine kısa sürede kendisine müdahale edildi. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut'a burada anjiyo yapıldı. Operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Turgut, hayatını kaybetti.

ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Turgut'un ani vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşanıldığı belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız." ifadesi kullanıldı.

Turgut'un 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber