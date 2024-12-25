Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı

Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Terör

Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı

Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 17:58, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:20
Yazdır
Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber