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Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, siyasi tutumuna bakmıyor, ülkeye, millete, topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 19:13, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:09
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Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların mevlamdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz.

Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtı. Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatına önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum.

Edebiyat ödülü sahibi Fatma Karabıyık Barbarosoğlu oldu

Edebiyat ödülünü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılarının devamını diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı, emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum.

Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum.

Kütüphaneleri nefes alan bir yapıya kavuşturmak toplumun istifadesine sunmak milli benliğimizin devamı için vazgeçilmezimizdir. Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödülümüzü tevdi ediyoruz.

Zanaatlar ödülümüzü Salih Balakbalara takdim ediyoruz. Ahşap oyma ve sedef işçiliği gibi geleneksel sanatlarımız kendi üslubuyla harmanlayıp modern çizgiye taşıyan Salih hocamızın eserleri yurt içi ve yurt dışındaki birçok müzede yer alıyor. Geleneksel sanatlarımıza yaptığı eşsiz katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum.

Vefa ödülü Halit Refiğ'e

Vefa ödülümüzün sahibi Halit Refiğ. Çığır açan işlere imza attı. Batı'yı esas alan sinema anlayışını sadece filmleriyle değil kitaplarıyla da eleştiren Halit Refiğ bizi biz yapan değerleri ustalıkla beyazperdeye taşımıştır. Halit Rafiğ'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ödülle inşallah kendisine olan borcumuzu vefa etmişizdir.

Ödülü kazanan hocalarımızı sanatçılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Geçmişte bu ödüllere layık görülen ve şu an aramızda olmayanları rahmetle yad ediyorum. Atalarımız şu veciz cümleyi hediye etmiştir. "Kem alat ile kemalat olmaz."

Biz bu açıdan nasipli bir milletiz. Müzikte edebiyatta bilim ve sanatın birçok branşından asırlardır orta koyduğumuz eserlerle güçlü bir medeniyetin devamıyız. Gençlerimizden unutmaması gereken şey de şudur. Daha 3 asır önce bu milletin dünyaya öncülüke eden çalışmlara imza atmıştır. Bu noktada her birimize önemli görevler düşüyor. Neoliberal kültür akımlarının ülkemizde etkisini artırdığını görüyoruz. Gelenekli sanatlarımız muhafaza etmeli ilmi çalışmaları da çok daha ileriye taşımalıyız. Bu ödülleri bu amaç doğrultusunda icra ediyoruz.

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