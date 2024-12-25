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TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi; 7'si öğrenci 10 yaralı

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisinde seyreden okul servisi, bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada servisteki hostes ve 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 19:23, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:09
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TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi; 7'si öğrenci 10 yaralı

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Edirne yönüne giden 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, içerisinde 20 öğrenci olan 34 LAU 743 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, bariyere çarparak devrildi. Hafif ticari araç ise sol taraftaki bariyere çarparak durabildi.

20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, hafif ticari araç sürücüsü, servis sürücüsü, serviste görevli olan hostes ve 7 öğrencinin yaralandığı belirlendi. Toplam 10 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı olmayan 11 çocuk da tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Devrilen minibüsün vinç ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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