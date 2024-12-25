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Baba ile oğlunu öldüren ve 18 aydır aranan 4 kardeş yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4 yıl önce akrabaları Müslüm (53) ile oğlu Süleyman Çinpolat'ı (19) arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları mahkemede 45 ile 90 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 18 aydır haklarında yakalama kararı bulunan 4 kardeş, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından samanlıkta yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 20:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:09
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Baba ile oğlunu öldüren ve 18 aydır aranan 4 kardeş yakalandı

Olay, 18 Aralık 2020'de Binboğa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında taş ve sopalı kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Müslüm ile oğlu Süleyman Çinpolat hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu kavgayla ilgili tutuklanan Celal (54) ile kardeşleri Turabi (47), Süleyman (45) ve Mehmet Çinpolat (37) hakkında 'Kasten öldürme ve yaralama suçundan' Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, ancak 4 sanık dava sürecinde tahliye edilip tutuksuz yargılandı. Mahkeme heyeti, 14 Haziran 2023'te, tutuksuz sanıklar Celal Çinpolat'ı 90 yıl 20 ay 45 gün, Turabi, Süleyman ve Mehmet Çinpolat'ı da 45 yıl 20 ay 45'er gün hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmalarına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, kardeşleri yakalamak için gittiği adreslerinde bulamadı. Aradan geçen zaman zarfında teslim de olmayan Çinpolat kardeşleri yakalamak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Sanıkların gidebileceği tüm adresleri araştıran özel ekip, kardeşlerin Binboğa Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, köyü giriş- çıkışa kapattı. Yapılan arama çalışmaları sonunda Celal, Turabi, Süleyman ve Mehmet Çinpolat, saklandıkları samanlıkta yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kardeş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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