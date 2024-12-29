Mevzuata Aykırı Atama Kamu Zararı Sayılır Mı?

Bu konuyu Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen (Tutanak No: 56278, Tutanak Tarihi: 03.01.2024, Yılı: 2018) kararlarla aydınlatalım.

" X Belediyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken unvanı değiştirilerek ekonomist kadrosuna atandığı, mevzuat hükümlerinde de belirtildiği üzere ilgili kadronun unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer aldığı, dolayısıyla bu kadrolara atanmanın şartlarından biri unvan değişikliği sınavında başarılı olmak olduğu, Belediye uygulamasında ise bahsi geçen kadroya atamanın sınavsız olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Kişinin unvan değişikliği işlemi mevzuata aykırı olduğundan eski kadrosu ile mevcut kadrosu arasındaki maaş kalemlerinin toplam tutarı arasındaki fark kamu zararı oluşturmaktadır.

Somut olayda, yapılan hatalı işlemin illiyet bağı atama olurudur ve kamu zararı hatalı atama olurundan kaynaklanmaktadır. Kamu zararının doğmasına yol açan hukuka aykırı işlem atamayı onaylayan üst yönetici ve olura arz eden kişi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin bu atama işlemine şerh koyma ya da yazılı emri uygulamama gibi bir seçenekleri olmadığından, bu kişilerin ödeme emrinde imzaları bulunsa bile somut olayda kamu zararı ile illiyet bağları bulunmamaktadır.

Söz konusu hatalı işlemin 2018 yılında görevli olan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri tarafından maaş bordrolarının tetkiki sonucu fark edilmesi de işin doğası gereği mümkün görülmediğinden, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluktan çıkartılmaları ve yapılan hatalı ödemeden dolayı sadece Belediye Başkanı... ve Belediye Başkan Yardımcısı... 'nun sorumlu tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

" 14-171 sayılı İlamın 18'nci maddesi ile Özel Kalem Müdürlüğünden mühendislik kadrosuna atanan... 'nun atama işleminin mevzuata aykırı yapılması nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine hükmedilmiştir. Karar, 23.03.2022 tarih ve 51385 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 14.maddesi söz konusu tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

Mevzuat hükümlerinde de belirtildiği gibi istisnai memuriyet kadroları, diğer memuriyetlere yapılacak atamalarda kişilere kazanılmış hak sağlamamaktadır. Dolayısıyla atamanın yapılacağı kadroya ilişkin tüm şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde atama işlemi mevzuata aykırı olacaktır.

X Belediyesinde Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan... 'nun daha sonra mühendis kadrosuna sınavsız atandığı görülmüştür. Ancak Yönetmelik hükümlerinde de belirtildiği üzere mühendislik kadrosu unvan değişikliğine tabi bir kadrodur.

Dolayısıyla bu kadroya atanmanın ilk şartı unvan değişikliği sınavında başarılı olmaktır. Bu nedenle kişinin mühendis kadrosuna atamasının yapılabilmesi için ilgili kadroya atanma şartlarından biri olan unvan değişikliği sınavında başarılı olması şarttır.

X Belediyesinde yapılan ilgili atama işleminde ise bu şart sağlanmamıştır. Sonuç olarak kişi memur kadrosuna atanması gerekirken mühendis kadrosuna atanmış ve bu suretle de memur kadrosu ile mevcut kadrosu arasındaki maaş kalemlerinin toplam tutarı arasındaki fark kamu zararı oluşturmaktadır. "

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı çerçevesinde, mevzuata aykırı atama kamu zararı olarak hükmedilmiştir.

