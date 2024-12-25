Düzce bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Göloğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Gürcü Asar köyü mevkiinde minibüs içerisinde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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