Akdeniz'de batan Rus gemisine 'terör saldırısı' düzenlendiği belirtildi

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezinden 24 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiği ve geminin su alarak battığı bildirilmişti.

Açıklamada, mürettebatın ifadesine göre, 23 Aralık'ta Moskova saatiyle 13.50 sularında gemide arka arkaya 3 patlama meydana geldiği ve geminin yana eğilerek su aldığı kaydedilmişdi.

TASS haber ajansına göre, Rus kargo gemisinin ait olduğu Oboronlogistika firmasından yapılan açıklamada, Akdeniz"de batan "Ursa Mayor" isimli kargo gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

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