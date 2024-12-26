Milli Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Milli Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 14/11/2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Dekan: Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanını,

d) Dekanlık: Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanlığını,

e) Kuvvet Komutanlıkları: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını,

f) Merkez: Milli Savunma Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

h) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk Hava Kuvvetlerinin teknolojik araçlarını ve sistemlerini geliştirmek.

b) Faaliyet alanlarına giren bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile eğitim ve uzmanlığı ilgilendiren konularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin havacılık ve uzay teknolojileri projelerinin takibinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık yapmak.

c) Kalkınma planları ve Milli Uzay Programı çerçevesinde; Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının teorik ve uygulamalı teknik, bilimsel ve hukuki ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bilimsel çalışmalar yapmak, uluslararası dergilerde makaleler yayımlamak, özgün çalışma ve ürünler ortaya çıkarmak.

ç) İnovasyon faaliyetlerini takip etmek, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında Üniversitede öğrenim gören lisans/yüksek lisans/doktora seviyesindeki öğrencilerin teknik ve bilimsel farkındalık, deneyim ve yeteneklerini artırmak.

d) Alanlarında düzenleyeceği fuar, çalıştay, konferans, panel ve sempozyumlarla nitelikli akademik yayınlar üretip bilimsel ve teknik literatüre katkıda bulunmak, Üniversitenin tanınırlığını artırmak.

e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzaydaki yetkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amacıyla ihtiyaç duyacağı bilimsel ve teknik araştırmaların yapılması, teknolojilerin geliştirilmesi, uzay alanındaki bilgi birikimini artırarak gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda kalifiye insan kaynağının yetişmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hava ve uzay araçları tasarımı, dinamiği, yeni nesil hava-uzay malzemeleri tasarımı ve çözümlemesi, yapısal deney ve çözümlemeler, aerodinamik deney ve çözümlemeleri, ısı aktarım mekanizmaları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümlemeleri, süpersonik ve hipersonik akışlar, nanoteknolojik hava-uzay malzemeleri tasarım, deney ve çözümlemeleri; RF ve Kızılötesi bantlarda düşük görünürlük, Radar Kesit Alanı insanlı ve insansız sistemlerin birlikle çalışabilirliği, pilot sağlığı ve izlenmesi, pilot mental yükünün azaltılmasına yönelik insan-makine arayüzleri, sesli komut teknikleri, pilot köşkü içi ve uçak seviyesi durumsal farkındalık, yeni nesil havacılık elektroniği (aviyonik) ve pilot köşkü içi sistemleri, otopilot sistemleri, hava ve uzay araçları seyrüsefer, güdüm ve kontrol sistemleri; insansız hava araçları ve alt sistemleri, uzay/uydu araçları ve alt sistemleri, otonom muharip sistemler, hava ve uzay savunma sistemleri, uzay durumsal farkındalık sistemleri, özgün mühimmat sistemleri ve balistik sistemler, roket sistemleri; roket itki sistemleri, uydu itki sistemleri, itki yakıt malzeme ve sistemleri, uçak ve roket motorları, elektriksel itki sistemleri, havacılık ve uzay bilgi teknolojileri, çok işlevli akıllı yapıların tasarım ve çözümlemesi, hava ve uzay araçlarına özgü ve genel kullanım amaçlı yenilenebilir enerji sistemleri, hava sahası örnekleme, çözümleme ve yönetimi; havalimanı, havayolu ve hava sahası işletmeciliği; hava trafiği yönetimi konularında yapay zeka ve makine öğrenmesinin, havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanımı konularında özgün ve yenilikçi eğitim, araştırma, uygulama ve teknoloji havacılık standartlarına uygun olarak üretme çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Havacılık ve uzay teknolojileri ve uzay hukuku alanında Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere, ülkenin nitelikli ve yetkin çalışan ihtiyacına cevap vermek.

c) Milli menfaatler doğrultusunda en güncel teknolojik saldırı ve savunma sistemlerine ve bu sistemlerin muadillerini, daha ileri seviyelerini ve bu sistemlere karşı koyma teknolojilerini ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak üretmek, güncel ve yenilikçi projeler yapmak, bu projelere kaynak oluşturmak ve bu projelerin takibini yapmak.

ç) Havacılık ve uzay teknolojileri alanında teknik ve bilimsel farkındalık, deneyim ve yetenekleri artırmak; iş birliği ortamı sağlamak; öğrenci, öğretmen, mimar, mühendis ile hava ve uzay teknolojileri alanında çalışma yapan üretici ve çalışanlar başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına güncel bilgi ve teknikleri aktarmak amaçlarıyla ulusal ve uluslararası fuar, çalıştay, konferans, panel, sempozyum ve eğitim etkinlikleri düzenlemek.

d) Havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve uzay hukukuna ilişkin akademik çalışmalar yürütmek.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen çıktılara dayanan ve bu çıktıları çözümleyen raporlar hazırlama; bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili faaliyetlerde bulunan Dekanlığın kadrolu ve tam gün çalışan veya Devlet üniversitelerinden Dekanlığa tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri arasından, Dekanın önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle fiili olarak görevinin başında bulunmaması halinde müdür yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde ise yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Uygulanan programlar ve çalışmalar için koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Rektör tarafından onaylanan çalışma programını uygulamak ve denetlemek.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

g) Harp Okulu, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı diğer birimlerdeki Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9- (1) Dekanlığın kadrolu ve tam gün çalışan veya Devlet üniversitelerinden Dekanlığa tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri arasından öncelikli olarak Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişilerden olmak üzere bir kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün fiili veya kanuni engelleri sebebiyle katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite kadrosundaki alanında uzman personel arasından Rektör tarafından öncelikli olarak Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişilerden olmak üzere görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda iki defa salt çoğunlukla toplanarak olağan toplantı yapar. Bunun dışında da Yönetim Kurulu, gerekli görülen hallerde Müdürün çağrısı ve salt çoğunluğun katılımı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları, katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamalarda çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Düzenlenecek programlarla ilgili çalışmaların koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

c) Her takvim yılı başında Merkezin hizmet bedeli tarifesini belirlemek.

ç) Müdürün her çalışma dönemi içinde yani takvim yılı sonunda, Merkezin çalışma raporlarını değerlendirerek hazırlayıp Rektörlüğe sunacağı raporla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

d) Eğitim öğretim programları sonunda verilecek olan ve Merkez tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanacak katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacağı usul ve esasları Senatonun onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, Üniversitede görevli olan öğretim elemanları, Kuvvet Komutanlıklarından alanında uzman personel, havacılık ve uzay teknolojileri konularında deneyimli personel ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarından konusunda uzman personel arasından görevlendirilen on üç üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Diğer kurumlardan görevlendirilecekler için görevlendirme süresine ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Görev süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.