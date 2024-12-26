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Acı itiraf! Cezalar reyting artırıyor

RTÜK Başkanı Şahin 'Kızılcık Şerbeti'nin tarihin en ağır cezasını almasına rağmen, reyting rekorları kırmaya devam ettiğini, bazı yapımcıların 'Bizim diziye de ceza verin' dediğini kaydetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 07:44, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:28
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Acı itiraf! Cezalar reyting artırıyor

Meclis'te milletvekillerini bilgilendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, bu yıl RTÜK İletişim Merkezi'ne toplam 31 bin 538 başvuru yapıldığını bildirdi. Şikayetlerin yüzde 12,6'sının 'çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verici', yüzde 11,5'inin 'kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren', yüzde 7,9'unun 'şiddeti özendirici ve kanıksatıcı' yayın, yüzde 3,9'unun ise haber bültenleri ve haber programlarında tarafsızlığa dair bildirimler olduğu belirtildi.

"MÜEYYİDE UYGULANIYOR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 1 Ocak itibariyle kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili denetim faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde yapacaklarını belirterek, kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Haksız eleştirilere maruz kaldıklarını dile getiren Şahin "Bir yapım, bir dizi, bir program veyahut da bir film olmasın ki kadına yönelik şiddet var ise ceza almamış olsun" dedi. RTÜK olarak kendilerini anlatma fırsatını yeterince bulamadıklarını, sosyal medyada yer alan yanlış bilgilendirmeler sonucunda bir kamuoyu oluşturulduğunu dile getiren Şahin "Sanki 'RTÜK, gündüz kuşağı programlarını koruyor, kolluyor ve bunlarla ilgili cezasızlık var' gibi bir yanlış algılama var. Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım. Fakat o kadar çok izlenen ve asla terk edilmeyecek ve vazgeçilmez olduğu bir dönem ki yayın kaldırılınca yerine neyin geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

"HEM ŞİKAYET ET HEM İZLE!"

Şahin, attıkları adımlar neticesinde dizilerdeki şiddet sahnelerinin azaldığını, çizgi filmlerde yapılan ihlallere cezalar verdiklerini açıkladı. Kızılcık Şerbeti dizisinin tarihin en ağır cezasını almasına rağmen, reyting rekorları kırmaya devam ettiğini, bazı yapımcıların "Bizim diziye de ceza verin" dediğini kaydetti.

EMRAH ÖZCAN

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