TBMM'de kabul edildi: 1,7 milyon kişinin GSS borcu silindi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile sözleşmeli memurlara ilave ikramiye hakkı tanıyan düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli maddeler içeriyor.

GSS Borçları Silindi

Yasaya göre, 1 Ocak 2015 öncesinden kalan GSS borcu bulunan 1,7 milyon kişinin toplamda 2 milyar lira tutarındaki borcu silindi. Bu düzenleme, uzun süredir borç yükü altında olan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Sözleşmeli Memurlara İlave İkramiye

Kamuda 8 yılını dolduran ve disiplin cezası almayan sözleşmeli memurlara ilave ikramiye hakkı tanındı. Bu kapsamda, 950 bin memur toplamda 4,6 milyar lira ilave ikramiye alacak. Ödemeler, yıl başından itibaren geçerli olacak.

Engelli Bireyler İçin ÖTV Muafiyeti

Engelli vatandaşlar için yerli araç alımında kolaylık sağlayan düzenleme de yasaya eklendi. Engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler, yerli üretim katkı oranı yüzde 20 ve üzeri olan tüm araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alabilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na verilen yetki ile istisnadan yararlanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Diğer Düzenlemeler

Kanun teklifinde, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklikler de yer aldı. Bu düzenlemelerle kamu çalışanlarının haklarında iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.

UĞUR DUYAN