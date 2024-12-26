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İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 08:21, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:26
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İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.

DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.

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