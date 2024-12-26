İnternetten altın alımları patladı! Geçen yıla göre %223'lük artış

Türkiye Gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; Altın fiyatları son aylarda yaşanan durgun görünüme rağmen, 'gram' cinsinden "yılın en fazla kazandıran yatırım aracı" olma yolunda ilerliyor.

2023 yılını 1955 TL seviyesinden tamamlayan serbest piyasada gram altın fiyatı, 26 Aralık 2024 işlem gününe (TSİ 07:30 itibarıyla) 2980 TL'den başlıyor. Böylece gram altında bu yıl yaşanan yükselişin boyutu %52 olarak gerçekleşiyor.

26 ARALIK 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında ise işlemler 2627 dolara yakın devam ediyor. Dünkü kapanışa göre altında %0,30 oranında bir yükseliş öne çıkıyor. Dolar endeksi 108,00 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,60'a yakın görünümünü koruyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Yılın ilk 3 çeyreğinde jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarından destek bulan ons altın fiyatları, 2790 dolarla rekor kırmıştı. Son çeyrekte ise ABD seçimlerinin ardından doların dünyada güç kazanmasıyla birlikte altın irtifa kaybetmeye başladı. 2600 doların üzerinde konumlanmaya çalışan ons altının, 2024 yılını 2650 dolara yakın seviyelerden tamamlaması bekleniyor.

İNTERNETTEN ALIMLAR PATLADI

Bu arada Türk yatırımcıların fiziki altına olan ilgisi, son yıllarda internetten altın satışlarına da yansımaya başladı. Özellikle COVID salgını ve sonrası süreçte, internetten gerçekleşen altın alımlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre 2023 yılında internetten aylık ortalama altın alım tutarı 399 milyon TL olarak gerçekleşti. Aylık ortalama işlem adedi ise 79 bin oldu.

1 YILDA %223'LÜK ARTIŞ

2024 yılına gelindiğinde ise ocak-kasım arası dönemde internetten aylık ortalama altın satışı tutarı 1 milyar 290 milyon TL'ye kadar yükseldi. İşlem adedi ise aylık ortalamada 102 bin adede çıktı.

Rakamlara bakıldığında, bu yıl aylık ortalama işlem hacminin %223 gibi önemli bir oranda arttığı görülüyor.

İNTERNETTE FİYAT PAHALI, FAKAT.

İnternetten satılan altın fiyatlarının kuyumculara göre %3-4 civarında daha yüksek olmasına rağmen, bu kanaldan alımlara ilginin yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, "

Özellikle yoğun çalışma hayatı temposunda bulunanlar, zamandan da tasarruf etmek için internetten altın alımını tercih edebiliyor. Ayrıca internetten güvenilir firmaları tercih ederek faturalı alışveriş yapanlar, sahte ya da taklit ürün riskini de bertaraf edebiliyor. Şeklinde konuşuyor.