Türkiye'de şarj noktası 25 bini aştı

Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Yeni Yıl Müjdesi, %0 Faizli 75.000 TL!
Yeni Yıl Müjdesi, %0 Faizli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Gözler yılın son faiz kararında
Gözler yılın son faiz kararında
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
TBMM'de kabul edildi: 1,7 milyon kişinin GSS borcu silindi
TBMM'de kabul edildi: 1,7 milyon kişinin GSS borcu silindi
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de şarj noktası 25 bini aştı

Türkiye'de toplam şarj noktası sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,1 artışla 25 bin 96 adede çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 08:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:36
Yazdır
Türkiye'de şarj noktası 25 bini aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı.

Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 artışla 25 bin 96 adede ulaştı. Ekim sonunda soket sayısı 24 bin 334 adet seviyesindeydi.

Geçen yılın kasım ayındaki 10 bin 701 adede göre ise artış yüzde 134,5 oldu.

Ekim sonunda 155 bin 319 adet olan elektrikli araç sayısı kasım sonunda 167 bin 519'a çıktı.

AC şarj noktası sayısı 15 bin 29'dan 15 bin 327'ye, DC şarj noktası sayısı 9 bin 305'ten 9 bin 769'a yükseldi.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir ayda 76 MW artışla 1.644 MW'ye ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber