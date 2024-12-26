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Üniversite bu ilanı iki yönden gözden geçirmeli!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunu bölüm müfredatını gözden geçirerek yeniden değerlendirmeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:34
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Üniversite bu ilanı iki yönden gözden geçirmeli!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 19 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda "İletişim Fakültesi lisans mezunu olup, alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 5 (beş) yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek." şartı aranmaktadır.

Öncelikle, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım şartlarını ve süreçlerini düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde, söz konusu ilanda yer alan beş yıllık deneyimin hangi öğrenim düzeyinden (lisans ya da yüksek lisans) sonrasına ait olması gerektiğine dair açıkça bir ifade yer almamasından dolayı hatalı olduğunu ifade edebiliriz.

Diğer taraftan, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programlarından mezun olanlar sağlık kuruluşlarında ve sağlık sektörü içinde yer alan bilişim şirketlerinde bilgisayar ve donanımı ile ilgili işlerde istihdam edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili programın ders içeriklerine baktığımızda da; derslerin büyük bir çoğunluğunun bilişim ağırlıklı olduğu, iletişim alanında istihdam edilecek öğretim görevlisinin katkısının çok sınırlı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu bakımdan değerlendirildiğinde, derslerin daha nitelikli verilmesini temin etmek üzere Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri gibi programlama ve algoritma derslerini verebilecek mezun kişilerin ilana başvurusunu sağlamak daha mantıklı durmaktadır.

Bu çerçevede, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bu açıklamalar ışığında öğretim görevlisi ilanını yeniden değerlendirmesi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından faydalı olacaktır.

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