Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Kısa dönem sigortaya ilişkin düzenleme yapılarak noter devri esnasında trafik sigortası süresi 30 güne kadar indirilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı.
1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.
Yeniden uzatıldı
Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024'e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştı.
Fahiş fiyatın engellenmesi amaçlanıyor
Düzenlemeyle, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor.
Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kısa dönem sigortanın önü açıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.