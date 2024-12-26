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Memurlara yeni haklar geldi

Memurlara yönelik düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 09:35, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:12
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Memurlara yeni haklar geldi

Aylıksız İzin ve Güvenlik Soruşturması

Yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara aylıksız izin verilebilecek. Memurluktan kendi istekleriyle ayrılanlar, güvenlik soruşturması yapılması ve iki defadan fazla olmamak kaydıyla, başvurularını takiben en geç üç ay içinde eski kadrolarına atanacak.

Yurt Dışında Görevli Memur Eşlerine Aylıksız İzin

Altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen memurların eşlerine, bu durumun her yıl kuruma belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Uzman Yardımcılığı ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve hazırlayacakları uzmanlık tezi kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavı, hak kazanılmasından itibaren en geç altı ay içinde yapılacak.

Vergi Usul Kanunu'nda Değişiklikler

Vergi Usul Kanunu'nun 'Mücbir Sebeplerde Gecikme' hükmünde değişiklik yapılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak. Mücbir sebep, bu durumun oluştuğu ayı izleyen üçüncü ayın son günü itibarıyla bitmiş sayılacak ve bu süre 18 aya kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na ilişkin düzenlemelerle, hakim ve savcı sınıfından olanların terfileri süresinde yapılacak. Kadrolu personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak. Süreli olarak görevlendirilen personel, süresinin bitiminden önce de kurumlarına geri gönderilebilecek veya görevlerine son verilebilecek.

Sözleşmeli Personel İstihdamı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda, Devlet Memurları Kanunu veya diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Sözleşmeli personel hakkında Kanun'da ve sözleşmede yer almayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu'na göre hükümler uygulanacak.

Personelin atanması, İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılacak ve atama işlemleri 15 gün içinde sonuçlandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Yardımcısı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı unvanlı kadrolarda, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükmünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde personel istihdam edilebilecek.

Ümit Karadağ

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