Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarında sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için önemli bir düzenleme hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamanın zorunlu hale geleceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişiklikleriyle Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştur. 1 Kasım 2023'ten itibaren kimlik doğrulama işlemleri başlatılmıştır. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelecektir. Bu süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de benzer uygulamalar devreye alınacaktır."

Sosyal Medyaya Sıkı Denetim

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarının sosyal medya dahil tüm platformlarda denetim altında tutulacağını duyurdu. Bu kapsamda, düzenlemelere aykırı şekilde ilan yayınlayan Facebook ve Instagram gibi platformlara idari para cezaları uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar 1426 sosyal medya hesabı erişime engellenirken, yetki belgelerinin iptali ve diğer yaptırımların devam edeceği bildirildi.

Yetki Doğrulama Detayları

İlanlar yalnızca taşınmaz veya taşıt sahibi, 1. ve 2. derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebilecek.

Sosyal medya platformlarından taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşımı yapan işletmelere idari yaptırımlar uygulanacak.

Vatandaşlara Uyarı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sosyal medyada yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Mağduriyet yaşanmaması adına, yalnızca yetki doğrulaması yapılmış ilanların tercih edilmesi önem taşıyor.