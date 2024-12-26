Kırklareli'nde bir haftada 94 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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