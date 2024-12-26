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Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor

Kamu görevlilerinin çift maaşına sınırlama geliyor. Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürürlüğe girecek. Artık huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.

Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:16, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:16
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Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor

Kamu görevlilerinin sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Üstlenilen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam halen 98 bin liraya karşılık geliyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Mecliste kabul edilen kamuda tasarrufla ilgili bazı düzenlemelerin yer aldığı kanunda kamu görevlilerin sadece bir görevi için maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Yeni yılla birlikte uygulamaya girecek yeni düzenlemeye göre, kamu idareleri ve bunalar bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı doğudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar; fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programında bulunanlarından sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden; özel veya kamu ayırımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

Bu kapsamda yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Üst sınırı aşan kısım bütçeye gelir kaydedilecek

Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

CANAN SAKARYA / Ekonomi

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