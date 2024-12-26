Trendyol Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programı belli oldu. TFF; 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta müsabakalarının programını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:48, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:49
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2025 yılından itibaren oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı şöyle:
18. Hafta
3 Ocak Cuma:
- 20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
- 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)
4 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
- 16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)
- 20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
- 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
- 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Ülker)
19. Hafta
11 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Bellona Kayserispor - Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Mersin)
- 19.00 Beşiktaş - Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Trabzonspor - Onvo Antalyaspor (Papara Park)
- 19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Gaziantep)
- 19.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.00 Göztepe - Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
20. Hafta
17 Ocak Cuma:
- 20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
- 13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
- 16.00 Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
- 19.00 Beşiktaş - Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
- 13.30 Göztepe - Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 ikas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi:
- 20.00 Trabzonspor - Net Global Sivasspor (Papara Park)
21. Hafta
24 Ocak Cuma:
- 20.00 Reeder Samsunspor - Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir (Gain Park)
- 19.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar:
- 13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Çaykur Didi)
- 16.00 Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
- 16.00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi:
- 20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
22. Hafta
31 Ocak Cuma:
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.00 ikas Eyüpspor - Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
- 13.30 Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor (Mersin)
- 16.00 Bellona Kayserispor - Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 19.00 RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
- 13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana)
- 16.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
- 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep)