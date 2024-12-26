1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı

Elazığ'da yaşayan 33 yaşındaki Beytullah Yılmaz, ilanda gördüğü iş makinesini satın almak için ilanda belirtilen şahıslarla iletişime geçti. Şahısların talebi üzerine Malatya'ya gelen Beytullah Yılmaz, burada iş makinesini inceledikten sonra aracın devrini almak üzere şahıslarla notere gitti.

PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Beytullah Yılmaz noterde satış işlemleri gerçekleşmeden 1 milyon 750 bin TL'yi şahsıların belirttiği banka hesabına havale ettikten sonra şahıslar ortadan kayboldu. İşlem sonrası şahıslara ulaşamayan Yılmaz, polis merkezine gidererek suç duyurusunda bulundu.

TÜM BİRİKİMİNİ KAYBETTİ

15 Ekim'de yaşanan olayda, tüm birikimini kaybettiğini belirten operatör, mağdur olduğunu ifade ederek yetkilerden yardım istedi.