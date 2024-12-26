Milli Kütüphaneye 66 ilden erişim sağlanabilecek

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'dan Adıyaman'a Milli Kütüphanenin artık herkesin yanında olduğunu, Milli Dijital Kütüphane Projesi ile bilgiye erişimin çok daha kolaylaştığını belirtti.

Ersoy, "Yazılı, görsel ve işitsel materyallerle zenginleşen bu eşsiz koleksiyon, Türkiye'nin her köşesine bilgi taşıyor. 25 milyon poz dijitalleştirme yapıldı. Türkiye genelinde 66 il ve ilçe merkezinde yer alan halk kütüphanelerimizden erişim sağlanabilmekte. Milli Kütüphaneye ya da e-Devlet üzerinden şehrinizdeki halk kütüphanesine üye olun, Milli Kütüphanenin dijital arşivine ulaşın." ifadesini kullandı.

- Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonları kuruldu

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milli Dijital Kütüphane Projesi, dijitalleştirme çalışmalarına bir çerçeve ve vizyon kazandırarak bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Proje ile Milli Kütüphanenin dijital ikizi oluşturularak, Türkiye'nin dört bir yanındaki halk kütüphanelerinden Milli Kütüphane erişilebilir hale getirilecek. 2015'den bu yana yürütülen dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde Milli Kütüphane arşivlerindeki milyonlarca kaynak dijital ortama aktarılıyor.

Bu kapsamda yaklaşık 25 milyon poz çekim işlemi tamamlandı. Görsel ve işitsel materyallerin dijitalleştirme süreci de hızla devam ediyor.

Proje kapsamında kurulan Milli Dijital Kütüphane Erişim İstasyonları, il ve ilçe halk kütüphanelerinde hizmete sunuldu. Bu istasyonlar, Milli Kütüphaneye ya da şehrindeki halk kütüphanesine üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcıların, milyonlarca dijitalleştirilmiş kaynağa erişimini mümkün kılıyor.

Kullanıcılar eğer üye değillerse üyelik işlemleri şehirlerindeki halk kütüphanelerinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca tamamlanabilecek.

Üyeler, araştırmalarını hem Ankara'daki Milli Kütüphane İbn-i Sina Okuyucu Salonu'nda hem de Adıyaman'dan Zonguldak'a kadar 66 il ve ilçede bulunan halk kütüphaneleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Öne çıkan kütüphaneler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa, Antalya Tekelioğlu, İstanbul Orhan Kemal ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi de yer alıyor.

Milli Kütüphanenin hızlandırılan dijitalleştirme çalışmalarıyla dijital arşivi büyümeye devam ederken, erişim sağlanabilecek halk kütüphanelerinin sayısı da artırılıyor. Araştırmacılar ve kullanıcılar, sürekli genişleyen bu dijital kaynak havuzundan faydalanabilecek.