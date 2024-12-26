Ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor

Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor

Adana'da 9 mahalledeki çocukların taşımalı eğitim gördüğü Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrenciler, tavuk besleyip sebze yetiştiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 12:15, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:33
Yazdır
Ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor

Sarıçam ilçesi kırsalında Hocallı Mahallesi'nde 102 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 2 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayvan Dostu Okul" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda, okulun bahçesinde kullanılmayan atıl binalarda kümes ve kuluçkahane kuruldu, tavuk ve bıldırcın yetiştirilmeye başlandı.

Öğrencilerin okul bahçesindeki kümes hayvanlarının bakımını yapması, hayvansal ve bitkisel üretimi öğrenmesi amacıyla da Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen "Okuldaki Çiftlik" projesi uygulamaya konuldu.

"Mucize Görmek İstiyorsan Bir Tohum Ek" sloganıyla mayısta hayata geçirilen proje kapsamında, okuldaki kümese 100 tavuk desteği sağlandı.

Bahçesine 40 sert çekirdekli meyve fidanı dikilen okuldaki öğrenciler, aynı zamanda 60 metrekare alanda kurulan seraya, öğretmenlerinin gözetiminde marul, brokoli, çilek, kabak, biber ve salatalık fidesi dikti.

Hayvansal ve bitkisel üretim yapılan okulda öğrenciler, gönüllü öğretmenler gözetiminde dersten arta kalan zamanlarda tavuk ve bıldırcınların yumurtalarını toplayıp kuluçkahaneye götürüyor.

Hayvanları besleyip, kümesin ve kuluçkahanenin de temizliğini yapan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde seradaki yabani otları topluyor, bitkileri inceleyip hem hayvansal hem de bitkisel üretim hakkında bilgi sahibi oluyor.

Kümesten elde edilen civcivlerin, yem karşılığı veya bedelsiz olarak isteyenlere verildiği okulda, yeni kurulan seradan elde edilecek ürünler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kermesle satışa sunulacak.

- "Çocuklarımızın tarımsal üretimin içinde olmasını istiyoruz"

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, projeyle, çocukların bitkisel üretim ve hayvancılıkla birebir uğraşarak tarımla bütünleşmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Gelecek nesillerin tarımdan kopmamasını, tarımla iç içe yaşayıp bitkisel ve hayvansal üretimin nasıl yapıldığını öğrenmelerini istediklerini anlatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir tarımın en önemli ayaklarından biri, kırsaldaki nüfusun tarımsal üretimin içinde olmasını sağlamaktan geçiyor. Bunun için de bu çocukların, tarımsal üretimi öğrenerek, tarımla barışık, tarımdan zevk alıp nasıl yapıldığını bilerek yaşamalarını istiyoruz. Gelecekte de çocuklarımızın tarımsal üretimin içinde olmasını, kırsaldaki nüfusun devam ederek gelecek kuşakların sürdürülebilir gıdaya kavuşmasını sağlamak istiyoruz."

- "Biz üretime destek olmak istiyoruz"

Okul müdürü Bülent Olgun da kümes ve kuluçkahaneye sahip okulda, "Okuldaki Çiftlik" projesiyle de öğrencilerle güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Üretime destek olmak istediklerini belirten Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklara öğretmek istiyoruz. Köyden şehre göçü ne kadar engellersek o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bize 'üretin' diyor. Biz de elimizden geldiği kadar kendi okulumuzda, bir köy okulunda ne yapılabilirse onları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yaparak, yaşayarak öğrenme unsuru bulunuyor. Okulumuzda bunu en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Ayrıca çocuklar üretimin hazzını yaşıyor, mutlu oluyor. Onların gözlerindeki bu mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Hepsi çok meraklı, çok hevesli."

Olgun, serada tamamen doğal üretim yaptıklarını, hayvansal gübre kullandıklarını belirtti.

Serada ilk ürünleri kısa süre sonra alacaklarına değinen Olgun, "Bundan sonra ata tohumu kullanıp kendi fidelerimizi üretmek istiyoruz. Bunun için tohum topluyoruz. İnşallah onları çimlendirip bundan sonra kendi tohumlarımızı buraya ekeceğiz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber