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Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcı bankaları belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2025 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları tespit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 12:23, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:25
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Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcı bankaları belirledi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:

"Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası"

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