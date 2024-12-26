FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem imamından 'hatırlamıyorum' savunması

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, İstanbul'da örgüte yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan eski astsubay Mustafa G, Erzurum'da üniversiteye hazırlandığı sırada şüpheli Tayfun O'nun kendisini askeri okullara yönlendirdiğini ve örgütsel toplantılar düzenlediğini anlattı.

Erzurum'da FETÖ soruşturmasında ifade veren Veyis D. de Tayfun O'nun askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğunu ve "Tayfur" kod adını kullandığını beyan etti.

Sedat D. de ifadesinde Erzurum'da askeri okullara öğrenci hazırlayan örgüt evlerinde kaldığını, o dönemde kendisinden sorumlu olan kişinin Tayfun O. olduğunu söyledi.

Tayfun O, FETÖ'nün iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak örgüt iltisaklı askerleri aradığının tespiti üzerine gözaltına alındı.

- Telefon numarasını ve aynı evde kaldığı arkadaşlarını hatırlamadı

İddianamede ifadesinde yer verilen Tayfun O, Erzurum'da üniversite eğitimi sırasında barınma ihtiyacından dolayı örgüt evlerinde kaldığını öne sürdü.

Kim olduğunu hatırlamadığı bir arkadaşının vasıtasıyla daha önce hiç görmediği bir kişiyle Erzurum'da adını hatırlamadığı bir kafede görüştüğünü iddia eden Tayfun O, "İsmini ve soy ismini bilmediğim bu kişi bana kendilerine ait öğrenci evlerinin olduğunu bu evlerde kalabileceğimi söyledi." ifadesini kullandı.

Tayfun O. kaldığı evin açık adresini ve ev arkadaşlarının isimlerini hatırlamadığını ancak evde 4 kişi olduklarını iddia etti.

Aynı evde 4 yıl kaldığı ev arkadaşlarının ismini, soy ismini ve kendi adına kayıtlı telefon numarasını da hatırlamadığını söyleyen Tayfun O, şu beyanda bulundu:

"Evde sorumlu olan kişi benden evde kalan Çağrı ve Veysi isimli lise öğrencilerin derslerinde yardımcı olmamı da istedi. Ben bunu sürekli yapamayacağımı ona söyledim. Ancak evde kaldığım için evde bulunduğum zamanlarda fizik derslerinde yapamadıkları soruları çözmelerinde yardımcı olmuştum. Eve zaman zaman adını bilmediğim, tanımadığım kişilerin de geldiği oluyordu. Bu kişiler geldiğinde evden sorumlu olan kişi ile görüşürlerdi. Ben bu kişilerle tanışmadığım için kim olduklarını bilmiyorum. Eşkallerini de hatırlamıyorum."

- 15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Tayfun O'nun cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle örgütün amacı, stratejisi, yapılanması ve faaliyetleri itibarıyla hareket ettiği belirlenmiştir. Şüphelinin örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, 'Gel' dendiği zaman geldiği 'Git' dendiği zaman gittiği, 'sohbet' adı altında değişik zamanlarda toplantılara katıldığı, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.