Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü

Edirne Valisi Yunus Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, Okul Devamsızlığını Azaltma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı.

Vali Sezer, devamsızlık yapan öğrencilerin sayısını azaltmak için kurulan ekiplerin mahalle mahalle, ev ev gezerek ailelerle görüştüğünü belirtti. Çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden Sezer, "1300'e yakın devamsız, hiç okula gelmeyen öğrencimiz vardı. Bu sayı şu anda 30'lara düşmüş durumda," dedi.

Sporla Bağ Güçleniyor

Sezer, öğrencilerin okula olan ilgisini artırmak ve onları sporla buluşturmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini vurguladı. Öğrencilere yönelik sağlanan destekleri şöyle anlattı:

"Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Sokakta kaldıklarında olumsuz durumlara karışabilirler. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Muhtarlıkların desteğiyle mahalle kulüpleri kuruyor, çocukların formasından ayakkabısına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu ana kadar 9 bin 500 çocuğumuzu spora başlattık. Okuldan alıp spor salonlarına götürüyor, spor yaptırdıktan sonra yemeklerini verip evlerine bırakıyoruz."

Mahalle Spor Alanları Projesi

Vali Sezer, çocukların ve yetişkinlerin spor yapabileceği mahalle spor alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü de ekledi.

Edirne'deki bu kapsamlı projeler, öğrencilerin okulla bağlarını güçlendirirken, toplumsal dayanışmayı da artırmayı hedefliyor.