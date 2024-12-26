Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yapılan muayene işlemleri, otomobil sahipleri için zaman zaman işkenceye dönüşebiliyor.

Muayene istasyonlarının şehrin uzak bölgelerinde olmasının yanı sıra, mevsimsel olarak artan talep nedeniyle randevularda yaşanan sıkıntılar, söz konusu uygulamaya yönelik şikayetlerin artmasına neden olmakta.

Öte yandan son yıllarda artan enflasyonla birlikte TÜVTÜRK, müşterilerinden yaptıkları kartlı ödemeler için tahsil ettiği komisyon ücretinde de fahiş bir artışa gitti. Halihazırda 72 lira ile 88 lira arasında uygulanan kesintiye tepki gösteren bir vatandaş, TÜVTÜRK hakkında suç duyurusunda bulunarak mahkemeye başvurdu.

MEHMET ŞİMŞEK 'ALINMAMALI' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda gündem olan tartışma hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunmuş ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazla banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkanı sunması gerektiğini belirterek "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimiz, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME O ÜCRETİN İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Son olarak Giresun'da yaşayan bir vatandaş, araç muayene işleminin ardından kendisine verilen faturada 88,71 TL'lik kartla ödeme komisyonu alındığını fark etti. Bu duruma itiraz ederek olayı Tüketici Mahkemesi'ne taşıyan vatandaşın şikayeti haklı bulundu.

Mahkeme, TÜVTÜRK'ün bu tür ödemelerden komisyon alamayacağını belirterek, yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte iadesine hükmetti. Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu tür komisyonların "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirledi.

KARARIN EMSAL OLMASI BEKLENİYOR

Giresun'daki olayın yanı sıra, Ömer Altuntaş isimli bir vatandaşın 2022 yılında Trabzon'da benzer bir sorunu yargıya taşımış ve mahkeme, Altuntaş'ı haklı bularak, 12,41 TL'lik komisyon ücretinin tüm masraflar dahil edilerek 131 lira olarak ödenmesine hükmetmişti.

Vatandaşların yapacağı başvurularda söz konusu kararların emsal kabul edilmesi ve kesintilerin iade edilmesi bekleniyor.

Mustafa Balcı