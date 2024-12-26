Türkiye Diyanet Vakfı 55 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 'Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılında yaptığı iyilik çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştı' dedi
'Dünya'nın 149 ülkesine yardım eli uzatıyoruz'
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde 2024 yılı sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, '50 yıldır Türkiye'nin iyilik yolculuğundaki öncülerinden biri olarak, ülkemizin merhamet dolu yüreğini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Yurt içinde 1003 şubemizle ve dünyanın 149 ülkesinde yürüttüğümüz eğitim, kültür, sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye, iyilik tohumları serpmeye devam ediyoruz.' diye konuştu
'13-20 Mart haftasını 'İyilik Haftası' olarak idrak edeceğiz'
TDV Genel Müdürü Turan, 'Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında "iyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın" diye çalışıyoruz. 2025 yılında Vakfımızın 50 yılını kutlayacağız. Bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştireceğiz, ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın daha önce açıkladığı gibi 13-20 Mart arasını ülkemizde İyilik Haftası olarak idrak edeceğiz. ifadelerini kullandı.
Ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyada 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını aktaran Turan, 'Vekalet Yoluyla Kurban faaliyetleri kapsamında 747 bin 52 hisse kurbanı, öncelik deprem bölgeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırdık.
- .Yılın 12 ayı boyunca Vakfımıza emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanlarının dağıtımı yapılarak 1 milyon 260 binin üzerinde muhtaca ulaştık.
- .Deprem bölgesinde, Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, 650 bine yakın depremzedeye farklı alanlarda destek sağladık. . İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimize sıcak yemek, gıda paketi, hastanelerde elektrik üretimine yönelik yakıt desteği, hijyen paketi, barınma malzemeleri, ilaç, tıbbi malzeme, medikal sıhhi sarf malzemeleri ve kıyafet yardımında bulunduk. Bu yardımları Gazze içerisinden teminini sağlayarak, Türkiye'den gemi ile göndererek ve Mısır içerisinden satın alımı yaparak Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz 'şeklinde 2024 yılı faaliyetlerini sıraladı.
- Vekaletle Kurban: 747 bin hisse kurban bağışı ile 34 milyon kişiye ulaşıldı.
- Deprem Destekleri: Türkiye'deki deprem bölgelerinde 650 bin kişiye çeşitli alanlarda yardım yapıldı.
- Filistin'e Yardım: Gazze'de insani kriz yaşayan 3,3 milyon kişiye yemek, tıbbi malzeme ve barınma desteği sağlandı.
- Suriye'de Özel Çalışmalar: Vakfın Suriye'deki faaliyetleri kapsamında;
- 550 bin ekmek dağıtımı,
- 15 okulun inşası ve işletimi,
- 592 caminin tadilat ve inşası gibi projeler gerçekleştirildi.
- Eğitime Destek: TDV, 2024 yılında 40 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladı. Ayrıca,"Hediyem Kur'an Olsun" projesiyle 300 bine yakın Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
- Uluslararası İyilik Ödülleri: Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde, dünya genelinde iyiliğin yayılmasına katkı sunanlar ödüllendirilecek' şeklinde konuştu.
"Unutursan Yetim Kalır" temasıyla hayata geçen yetim projesiyle 2024 yılında 13 bine yakın yetime maddi manevi destek verdiklerini aktaran Turan, ' Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği faaliyetlerle 1 milyon 54 bin 783 kişiye ulaştık' ifadelerini kullandı.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında "iyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın" düsturuyla hareket ettiklerini belirten Turan, 2024 yılında yapılan faaliyetleri şöyle sıraladı:
'Ramazan Yardımları: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine destek sağlandı'
TDV Genel Müdürü Turan, açıklamalarının devamında ' Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan 3 Aylarla giriş yapıyoruz. Bu mübarek zaman dilimi, iyiliklerin çoğaldığı, gönüllerin arındığı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir mevsimdir. 2025 yılının rahmetin bereketle buluştuğu, iyiliklerin yüreklerde filizlendiği bir yıl olmasını dilerim' açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.