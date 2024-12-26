İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanan Cordelıa Moon isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 14:22, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:23
- Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanan Cordelıa Moon isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.