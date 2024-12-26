Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "(Sıla ve Narin cinayeti davaları) Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor"

"(Narin Güran cinayeti) Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük"

"(Sosyal medya) Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık"

"Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz"