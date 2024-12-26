FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 7 tutuklama

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında muvazzaf binbaşının da olduğu 7'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde görev yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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