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Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, bu bölümde hakemler 57 kez penaltı kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 15:15, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:14
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Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım belli oldu

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 57 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 44'ü golle sonuçlandı, 13 tanesi kaçtı. Ligde yer alan 19 takım da en az bir kez penaltı kullandı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Samsunspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer penaltı kullanan TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor ise en az penaltı kullanan takımlar oldu.

- Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un penaltıdan golü yok

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, sezonun geride kalan bölümünde penaltıdan skor üretemedi.

Bu sezon birer kez penaltı kazanan Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor'da topun başına geçen oyuncular, fileleri havalandıramadı.

Konyasporlu Umut Nayir, ligin 7. haftasında oynanan Trabzonspor maçındaki penaltıdan yararlanamadı. Çaykur Rizespor'da ise Ali Sowe, 16. haftadaki Konyaspor maçında penaltıyı gole çeviremedi.

- Banza ve Immobile, 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi

Trabzonsporlu Simon Banza ve Beşiktaşlı Ciro Immobile, sezonun ilk yarısındaki penaltı atışlarında başarılı bir performans ortaya koydu.

Gol krallığı yarışında üst sıralarda bulunan Simon Banza ile Ciro Immobile, ligde bu sezon topun başına geçtikleri 5 penaltının 5'ini de gole çevirdi.

- Samsunsporlu Ntcham 3 penaltı kaçırdı

Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran oyuncu Reeder Samsunspor'dan Olivier Ntcham oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 4 kez penaltı kullanan Ntcham, sadece bir kez ağları havalandırdı. Kasımpaşa maçında 2 kez penaltı kaçıran Ntcham, Hatayspor karşılaşmasında da bir penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Kamerunlu oyuncu, sadece Galatasaray maçındaki penaltıdan gol attı.

- Kasımpaşa'nın aleyhine 8 penaltı verildi

Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım Kasımpaşa oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa aleyhine 8 penaltı verilirken, bunların 5'i golle sonuçlandı.

Kasımpaşa'dan sonra aleyhinde en fazla penaltı kararı verilen takımlar 7 penaltıyla TÜMOSAN Konyaspor ve 6'şar penaltıyla Galatasaray ile Atakaş Hatayspor oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor aleyhine penaltı kararı verilmedi.

- Penaltı dosyası

Ligin ilk bölümündeki penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar (lehine) Kaçan (lehine) (aleyhine) Kaçan (aleyhine)
Reeder Samsunspor 5 3 1 -
Adana Demirspor 5 2 2 2
Galatasaray 5 1 6 1
Fenerbahçe 5 - 2 -
Beşiktaş 5 - 1 -
Trabzonspor 5 - 5 2
Sipay Bodrum FK 4 1 - -
RAMS Başakşehir 4 1 1 -
Onvo Antalyaspor 3 1 2 -
Bellona Kayserispor 2 1 3 -
ikas Eyüpspor 2 1 2 -
Corendon Alanyaspor 2 - - -
Göztepe 2 - 3 -
Kasımpaşa 2 - 8 3
Gaziantep FK 2 - 2 1
TÜMOSAN Konyaspor 1 1 7 2
Çaykur Rizespor 1 1 1 -
Net Global Sivasspor 1 - 5 -
Atakaş Hatayspor 1 - 6 2
Toplam 57 13 57 13

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