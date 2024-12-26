Sigara satışında ek ücret alan işletmelere fesih uyarısı

Bazı perakende satış işletmelerinin kredi kartıyla sigara satışlarında komisyon adı altında ekstra ücret talep etmesi hem vatandaşın hem de bu ücreti talep etmeyen işletmelerin mağduriyetine sebep oluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun talebi üzerine sorunun çözümü için harekete geçti.

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına "sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını" soran TESK, bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak, tüm esnaf ve sanatkarları uyardı.

Genelgede, ilgili bakanlıkların yanıtına göre, üye işyerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğuna işaret edildi.

"HİZMET BEDELİ EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakanlıklardan gelen yazıya göre, bayilerin tütün mamulü teslimlerinde KDV'nin hesaplanmadığı, bu nedenle özel matrah uygulanan tütün mamullerinin satış bedellerine "hizmet bedeli" adı altında tutar eklenmesinin mümkün olmadığı vurgulanan genelgede, tütün mamullerine ilişkin ayrıca bir hizmet sunulması halinde bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği bildirildi.