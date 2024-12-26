Çiçekçinin ölümüne neden olan sanık: Öldürme kastım yoktu

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, telefonla aradığı Eşref Yunus Yıldırıcı'ya, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otopsi raporunda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kıvanç Şensöz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE TEKME ATTIĞIMI FARK ETTİM'

Kıvanç Şensöz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Kıvanç Şensöz, olaydan önce maktul Yıldırıcı'yı aradığını, eşinin fotoğraflarını neden paylaştığını sorduğunu, küfür ve hakaret kullanmadan kendilerinden şikayetçi olacağını söylediğini anlattı. Eşref Yunus Yıldırıcı ile aralarında geçen diyalogları Ali Okur'a da anlattığını belirten sanık Şensöz, "Ali Okur, beni haklı buldu. Olay günü akşam 17.30 gibi çiçekçi dükkanına gittim. Eşref Yunus Yıldırıcı arkamdan gelmiş. Üzerime yürüdü ben de kendimi korumak için bir tane yumruk attım. Görüntüleri izleyince tekme attığımı fark ettim. Öldürme kastım yoktu. O esnada Ali Okur depoya geldi ve araya girdi. Yakamdan tutup' Ne yaptın sen' dedi" diye konuştu.

'MAKTULÜ YERE VURMADIM, KENDİNE GELSİN DİYE SİLKELEDİM'

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kafasını yere vurmadığını ilk yardım yapmak için silkelediğini söyleyen Şensöz, "Eşref'i kaldırdım, kucağıma alıp dişlerini açtım. Maktulün kaşından kan geliyordu. Bir terslik olduğunu anladım. Kendine gelsin diye silkeledim. Maktulü yere vurmam söz konusu değil. Tahminimce ilk yumruk attığımda yere düşünce kafasını beton zemine çarpmış" dedi.

'KIVANÇ BİZE 'BOYNUNUZU KOPARTACAĞIM' DEDİ, ÖLDÜRME KASTI VARDI'

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı ise Kıvanç Şensöz'ün olaydan bir gün önce kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Kıvanç bize, 'Sizin anladığınız dilden konuşacağım, boynunuzu kopartacağım' dedi. Fakat o fotoğrafı ben paylaştım. Kendisinden özür dileyip fotoğrafı sileceğimi söylediğim halde, 'Karşıma çıkmayın' diyerek sinkaflı sözler kullandı. 'Sizin soyunuzu kurutacağım' dedi. Ertesi gün akşam saatlerinde dayım Ali Okur, ağabeyimi arayıp depoya çağırdı. Ağabeyim de Kıvanç Şensöz'ün yanına konuşmaya gitti. Kıvanç Şensöz tüm gücüyle abime yumruk attı. Öldürme kastı vardı. Kendisi boksör. Yapmış olduğu ilk yardım da yanlış. Doktorlar trafik kazasından bile daha ağır bir travma geçirdiğini söyledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu ile Kıvanç Şensöz arasında geçen konuşmaları duyduğunu söyleyen Muhammet Yıldırıcı, "Kıvanç oğluma konum attı. Ormanlık alana çağırdı. Ben de alkollü olduğunu düşündüğüm için göndermedim. Olay sonucu çocuğumun tüm vücudu darbe almış" dedi.

KIVANÇ ŞENSÖZ'Ü DURDURMAYA ÇALIŞTI

Olay günü yaşananlara şahit olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın dayısı tanık Ali Okur, "Kıvanç olaydan önce beni aradı. 'Eşref'in boynunu kopartacağım, eşimin fotoğrafını paylaşmış' dedi. Ben de 'Sakin ol. Bunlar konuşulur, büyütmeyin' dedim. Kıvanç, Eşref ile görüşmek istedi. Olay olduğunda depoya doğru gittim. Eşref'in aracını görünce içeri girdim. Eşref yerde hareketsiz yatıyordu. Kıvanç'a 'Sen ne yaptın' dedim ve ittirmeye başladım. 'Bana müdahale etme' diye bağırıyordu" diye konuştu.

Tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün eşi Dara Şensöz de "Fotoğraflarımın paylaşıldığını gördüm ve Kıvanç'a söyledim. Maktul Eşref Yunus Yıldırıcı'nın paylaştığını gördük. Kıvanç, Eşref'le konuştu. Pazartesi günü şikayet edeceğini söyledi. Küfür ve tehdit yoktu. Ben evdeydim. Kıvanç aradı kavga ettiğini söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay gününden önce Yıldırıcı ile Şensöz arasında gerçekleşen telefon kayıtlarının bir sonraki celseye hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.