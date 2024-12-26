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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 4 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 17 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 15 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon bin liradan tamamlamıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 16:58, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:57
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 4 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 17 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 15 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 845 milyon 403 bin 649,87 lira, işlem miktarı ise 612,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 858 milyon 221 bin 581,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.001.000,002.622,00

En Düşük3.004.500,002.659,00

En Yüksek3.017.000,002.666,90

Kapanış3.015.000,002.661,00

Ağırlıklı Ortalama3.015.264,712.661,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.845.403.649,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)612,52

Toplam İşlem Adedi25

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