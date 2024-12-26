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4 gündür aranıyorlardı: 8 metre derinlikte bulundu

Samsun'da 2 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. 2 balıkçıya ait tekne kıyıdan 1 kilometre açıkta 8 metre derinlikte tespit edildi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:03, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:05
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4 gündür aranıyorlardı: 8 metre derinlikte bulundu

Samsun'da kayıp 2 balıkçıya ait tekne kıyıdan 1 kilometre açıkta 8 metre derinlikte tespit edildi. Tekne yerli üretim row cihazının desteğiyle tespit edilirken, balıkçıları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu.

Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Arama çalışmaları 114 kişilik ekiple denizden, karadan ve havadan devam ederken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli botta bulunan yerli üretim row cihazının desteğiyle, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte kayıp balıkçılara ait tekne tespit edildi.

Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, "Tekne sahil güvenlik aramasında bulundu. Sahil güvenlik, teknenin düz olarak 8 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Balıkçılar ise hiç durmadan aranıyor. Ekipler havadan, karadan ve denizden çalışıyor. İnşallah hayırlısıyla bulunacaklar" dedi.

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