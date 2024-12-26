Kızarmış tavuk zehirleyip öldürdü
Bursa'nın Değirmenönü Mahallesi'nde, boşandığı eşi Ümit Yeşil ile yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucu Özveren'in kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi. Polis, olayla ilgili tavuk satın alınan dükkanın işletmecisi S.D.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:31, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:33
Değirmenönü Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta boşandığı eşi Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu.
Ümit Yeşil'in, polisteki ifadesinde olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine Özveren'in ölümü şüpheli bulundu.
Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
TAVUK ZEHİRLENMESİ
Dün açıklanan otopsi raporunda Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Polis ekipleri, rapor üzerine Özveren ve Yeşil'in kızarmış tavuk aldığı dükkanın işletmecisi S.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.