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Keserle husumetlilerine saldırdı; 1'i kadın, 3 yaralı

Zongudak'ta İ.K., caddede karşılaştığı husumetlileri Tülay K., eşi Tayfur K. ve uzaktan akrabaları Barış K.'ye keserle saldırdı. Başına keser darbesi alıp ağır yaralanan Barış K. ile 2 yakını hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:37
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Keserle husumetlilerine saldırdı; 1'i kadın, 3 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. ile husumetli olduğu Barış K., Tayfur K. ve eşi Tülay K. yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. İ.K., yanındaki keserle Barış K., Tayfur K. ve eşi Tülay K.'ye saldırıp, kaçtı. Barış K. ve Tülay K. başına aldığı darbeyle yaralanırken, Tayfur K. ise arbedede hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis, İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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