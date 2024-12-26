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TBMM'de latte ve americano servisi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine özel çay ocaklarında menüye filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi seçenekler eklendi. Yeni eklenen kahveler, sadece milletvekillerine servis ediliyor ve toplu olarak faturalanıyor.

Haber Giriş : 26 Aralık 2024 17:56, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:59
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TBMM'de latte ve americano servisi başladı

Sputnik'te Osman Nuri Cerit'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iktidar ve muhalefet kulisinde bulunan çay ocaklarında milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüye yeni ürünler eklendi.

Milletvekilleri kulislerine koyulan makine ile birlikte artık Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi ürünler de milletvekillerine servis edilmeye başlandı.

Sadece vekillere sunuluyor

Bu ürünler sadece milletvekillerine sunuluyor. Ürünlerin fiyatları kamuoyuna açıklandı, milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor.

Daha önce kulislerde sadece çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ve kış aylarında da salep servis ediliyordu.

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