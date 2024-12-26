Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 11 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar karayolu kırsal Karakuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

A.K. (50) yönetimindeki 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile S.B. (68) yönetimindeki 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte öğrenci servisindeki M.T. (17), N.T. (17), S.S. (18), B.D. (15), L.C. (17), İ.T. (14), A.A. (16), Ö.T. (13) ve A.Y. (13) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)