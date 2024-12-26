Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Beydağ İlçe Müftülüğünde görevli memuru öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.D. (33), Ödemiş Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beydağ İlçe Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, kaçan saldırgan dün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanmıştı.

Başer ile S.D'nin birlikte Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştıkları dönemde aralarında husumet olduğu ve zanlının cinayeti bu nedenle işlediği belirtilmişti.





