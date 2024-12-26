TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre 2025'te 10 toplantı gerçekleşecek. Bankanın gelecek sene ilk toplantı tarihi 23 Ocak'ta. Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
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Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
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Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
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Enflasyon Raporu
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Finansal İstikrar Raporu
|23 Ocak 2025
|30 Ocak 2025
|7 Şubat 2025
|6 Mart 2025
|13 Mart 2025
|17 Nisan 2025
|25 Nisan 2025
|22 Mayıs 2025
|30 Mayıs 2025
|19 Haziran 2025
|26 Haziran 2025
|24 Temmuz 2025
|31 Temmuz 2025
|14 Ağustos 2025
|11 Eylül 2025
|18 Eylül 2025
|23 Ekim 2025
|31 Ekim 2025
|7 Kasım 2025
|28 Kasım 2025
|11 Aralık 2025
|18 Aralık 2025
|22 Ocak 2026
|29 Ocak 2026
|12 Şubat 2026
|12 Mart 2026
|18 Mart 2026