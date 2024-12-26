Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 20:49, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 20:50
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldiği belirtildi.