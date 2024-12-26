Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.

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