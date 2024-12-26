Oto yedek parça ilanıyla 274 kişiyi dolandıran 7 zanlı yakalandı

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 3 ay projeli ve teknik takipli çalışma yürütüldü.

İnternet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerdeki 274 kişiyi, 2 milyon 100 bin lira dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.

KAYSERİ (AA) - İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

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