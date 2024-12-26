Oto yedek parça ilanıyla 274 kişiyi dolandıran 7 zanlı yakalandı
İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, 17 cep telefonu, 19 SIM kart, hafıza kartı, 4 SIM kart bloğu materyalleri ele geçirildi.
KAYSERİ (AA) - İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.
İnternet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerdeki 274 kişiyi, 2 milyon 100 bin lira dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.
Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 3 ay projeli ve teknik takipli çalışma yürütüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, H.U. (42), A.A.A. (35), K.U. (26), T.U. (26), F.K. (37), D.D. (45) ile Ö.Y. (39) İstanbul'da yakalandı.
Operasyonda, 17 cep telefonu, 19 SIM kart, hafıza kartı, 4 SIM kart bloğu materyalleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.