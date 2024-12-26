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Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı

Yargıtay, çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir kararla, arabuluculuk tutanağının iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için kullanılamayacağına ve somut uyuşmazlık olmadan düzenlenen anlaşma belgelerinin geçersiz olduğuna hükmetti.

Haber Giriş : 26 Aralık 2024 22:32, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:35
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Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; bir çalışan iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini ve fazla çalışma ücretlerinin tarafına ödenmesini isteyerek dava açtı. İşveren ise arabuluculuk görüşmeleri kapsamında işçiyle anlaşmaya vardıklarını ve bir hafta sonrasında yeniden işe aldıklarını, tüm alacakların da ödendiğini savunarak davanın reddini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ İŞVERENİ HAKLI BULDU

Malatya 3. İş Mahkemesi, işvereni haklı bulurken arabuluculuk tutanağında anlaşmaya varılan hususlar hakkında dava açılmasının mümkün olmadığını bildirerek davayı reddetti. Çalışan ise aleyhine verilen kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerliliğinin denetlenemeyeceğini bildirerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

YARGITAY'DAN ARABULUCULUK TUTANAĞI KARARI

Kararın sonrasında çalışanın adresi Yargıtay oldu. Dosyayı 9. Hukuk Dairesi inceledi. Arabuluculuk tutanağının çalışanın iş sözleşmesi sona ermeden düzenlendiğine dikkat çekilen kararda arabuluculuk, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için bir araç olarak kullanılamaz denildi. Yargıtay, bu gerekçeyle arabuluculuk anlaşma belgesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Yargıtay, ilk derece mahkemesince verilen kararın bozulmasına hükmetti.

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