Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. acil ameliyata alındı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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