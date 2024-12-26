Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluşan çocuk tedaviye alındı. Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 23:06, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 23:07
Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde iddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köylüler başıboş köpeklerden şikayetçi
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. acil ameliyata alındı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.