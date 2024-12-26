Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

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