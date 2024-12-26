Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti

Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
MB Kararı Sonrası Faizsiz 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar tarihi 16 Ocak
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
1 milyon 750 bin TL'lik yanlış! Hayatının dersini aldı
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi. Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın fakülte önüne gelişi ve park haline geçmesi yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 23:23, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 23:23
Yazdır
Kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı.

Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın fakülte önüne gelişi ve park haline geçmesi yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber