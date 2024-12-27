Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldı.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7537 Kabul Tarihi: 25/12/2024

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafının altıncı cümlesinde yer alan "tespitinde" ibaresi "tespiti ile 64 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasına "veya uluslararası kuruluşlarda" ibaresi ile "yabancı memleketlerin resmi kurumlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen yurtdışındaki kuruluşlarda" ibareleri eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde" ibaresi "birinci fıkra kapsamındaki görevlerde" şeklinde ve üçüncü fıkrasmda yer alan "yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda" ibaresi "birinci fıkra kapsamındaki görevlerde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci, ek 35 inci ve ek 37 nci maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınıp veya bu görevleri sona erip mezkür maddeler uyarınca ilgili kadrolara ataması yapılan ya da anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesi uyarınca ilgili kadrolara ataması yapılan veya atanmış sayılan ve bilahare bu kadrolanndayken bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, haklarında güvenlik soruşturması yapılması ve iki defadan fazla olmamak kaydıyla bu maddede yer alan diğer şartlar aranmaksızın ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ayrıldıklan kadrolarına, ayrılmadan önceki özlük hakları korunarak başvurmalarını takiben en geç üç ay içinde atanırlar. Bu fıkraya göre atananların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra hükümleri, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesinin onikinci fıkrası, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve geçici 15 inci maddesi kapsamında ilgili kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin ilgili hükümleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında müşavir unvanlı kadrolara atananlar hakkında da uygulanır"

MADDE 4- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (D) fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurtdışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan altı aydan fazla yurtdışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine bu durumun her yıl kurumuna belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilir."

MADDE 5- 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar."

"Yeterlik sınavına girmeye hak kazananlann sınavı en geç altı ay içinde yapılır."

MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 51- Ek 41 inci maddenin beşinci fıkrasına tabi bulunanlardan anılan fıkranın bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri kapsamında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla halen kuramlarınca ilk yeterlik sınavı yapılmamış olanlar bakımından anılan fikrada söz konusu sınavın yapılması için öngörülen altı aylık süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar."

MADDE 7- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 52- Geçici 37 nci, geçici 41 inci ve geçici 48 İnci madde çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atanmış olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla memur kadrolarında bulunanların söz konusu pozisyonlarda geçen hizmet süreleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 64 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir."

MADDE 8- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal, organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölgeler gibi bölgeler veya afete maruz kalanlar itibanyla; mükellefiyet ve vergi türü, vergilendirme ve defter tutma usulü, faaliyet konusu, iş yerleri, sektörler, aktif toplamı, öz sermaye toplamı, satış hasılatı, çalıştırılan hizmet erbabı sayısmı birlikte veya ayn ayrı dikkate alarak mücbir sebep hali ilan etmeye; bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları; vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu fıkra kapsamında belirlenen kriterler ile faaliyete devam edilip edilmediğini birlikte veya ayrı ayrı dikkate alarak belirlemeye yetkilidir. Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mücbir sebep, bu durumun vukua geldiği tarihin rastladığı ayı izleyen üçüncü ayın son günü itibarıyla bitmiş sayılır. Bakanlık; bu süreyi mücbir sebep halinin vukua geldiği tarihin rastladığı ayı izleyen on sekizinci ayın sonunu geçmemek kaydıyla uzatabilir, bu fıkra kapsamında yetkisini, vergi türleri ve iş yerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanabilir."

MADDE 9-213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 36- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle bu Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir

sebep hali ilan edilen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30/11/2024 tarihi itibarıyla mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 15 inci madde hükmü çerçevesinde 1/12/2024 tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir."

MADDE IO- 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile" ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve mülga sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Hakim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümtazen başka bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır."

"Kadrolu personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının durumlarına uygun kadrolarına atanırlar. İlgili kuruluşlar atamaya ilişkin işlemleri genel hükümler çerçevesinde en kısa sürede yerine getirirler. Bunların durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde atama işlemi ile birlikte söz konusu kadrolar herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması halinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

Süreli olarak görevlendirilen personelden hizmetine gerek kalmayanlar, süresinin bitiminden önce de kuramlarına geri gönderilebilir veya görevlerine son verilebilir. Süreli olarak görevlendirilen personelden isteyenler, süreleri bitmeden kuramlarına dönebilirler veya görevlerini bırakabilirler. Bunlardan üç yıllık görev süresini tamamlayanlar, haklarında yeni bir işlem yapılmcaya kadar görevlerine devam eder.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel çalıştınlabilir. Sözleşme yapmaya İdari İşler Başkanı yetkilidir. Sözleşmeli personel hakkında bu Kanunda ve sözleşmede yer almayan hususlarda 657 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümler uygulanır. Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştınlanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavammn üç katım geçmemek üzere görevin mahiyeti ve çalıştırılacak kişinin vasfı gibi kriterler gözetilerek İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir. Geçici olarak ve/veya haftanın belirli günlerinde ya da günün belirli saatlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılanlara, çalıştırılan günlerle veya saatlerle orantılı olarak ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeline ödenecek ücret tavanı, en fazla on kişi için, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavammn beş katına kadar belirlenebilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olması,

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmalan,

c) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az birini bilmesi,

zorunludur.

Bu maddeye göre istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki durumlarma uygun pozisyonlara atanabilir. Bunların atama teklifi İdari İşler Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri on beş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut pozisyonlarına ait sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarım Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu madde kapsamında atanacakların pozisyonları, atama teklifinde belirtilen ünvan. sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri itibarıyla atama işleminin yapıldığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş sayılır. Doğum, evlat edinme veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonlun hariç olmak üzere, bu madde kapsamında ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fikra kapsamında atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin Önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarmda iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı Unvanlı kadrolarda 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde personel istihdam edilebilir. Cumhurbaşkanlığı Raportörlerine ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılarma, sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcılarına mevzuatmda kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bunlar 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar."

MADDE 11- 2879 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Hakimler ve savcılar, kaymakamlar, Yasama Uzmanlan ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik smavına tabi tutularak yeterliklerini almış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadrolan ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarmda bulunan veya bulunmuş olanlardan 29/11/2024 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında kadroya bağlı süreli personel statüsünde raportör ünvamyla görev yapmakta olanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığındaki toplam görev sürelerinin en az üç yıl olması kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde başvurmaları ve uygun görülmeleri halinde başvuruyu takip eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı Raportörü ünvanlı kadrolara atanabilirler. Bu fikra kapsamındakilerden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığındaki toplam görev süreleri üç yıldan az olanlar, bu

süreyi tamamlamaları halinde aynı usul ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Raportörü kadrosuna atanabilirler,

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadroları ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarımn yardımcıları ve stajyerlerinden 29/11/2024 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında kadroya bağlı süreli personel statüsünde görev yapmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde başvurmalan ve uygun görülmeleri kaydıyla başvuruyu takip eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı Unvanlı kadrolara atanabilirler.

Birinci fıkrada belirtilen kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olup bu maddenin yayımı tarihinde Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında yönetici olarak görev yapanlardan görevi sona erenler, görevlerinin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde başvurmalan kaydıyla başvuruyu takip eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı Raportörü kadrolanna atanırlar.

Bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı unvanlı kadrolara atananların yöneticilik, adaylık, yardımcılık veya stajyerlik süreleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki kadro veya pozisyonlarda geçirdikleri ve/veya geçirmiş sayıldıktan süreler Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Bu maddeye göre atananların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır."

MADDE 12- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "kayıt ve tescile tabi" ibaresinden sonra gelmek üzere "yerli katkı oram en az %20 olan" ibaresi eklenmiş, bentte yer alan "beş" ibaresi "on" şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cumhurbaşkanı; birinci fıkrada belirlenen yerli katkı oranım yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir."

MADDE 13- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesinde yer alan "tespitinde" ibaresi "tespiti ile 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Kurumun gelirleri

EK MADDE 1- Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.

b) Taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler.

c) Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığım etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler.

ç) Proje ve araştırma gelirleri.

d) Diğer gelirler."

MADDE 15- 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Dair Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon TL döner sermaye tahsis edilmiştir. Gerektiğinde sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca beş katına kadar artırılabilir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün döner sermayesi; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler ile Hazinece yapılacak ayni yardımlar, kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışmalarından elde edilecek gelir ile yıllık kar, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar ile kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur.

Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, tahsis olunan sermayeye ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü döner sermayesi tarafindan kıymetli madenlerin değerlemesinden doğan farklardan Hazine ve Maliye Bakam tarafından belirlenecek tutar, ilgili mevzuatı gereği hesaplanması gereken Hazine payı ve diğer kurum paylan ile hesap dönemi sonunda aktarılacak tutarların hesabında dikkate alınmaz. Ödenmiş sermaye tutan tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmemiş sermayesine mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutan tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar hesap dönemini izleyen mayıs ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatınlır. Zamanında yatırılmayan karlar ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu döner sermayeden görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyacağı harcamaları yapmaya yetkilidir. Ancak görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyulacak yatırım projeleri, bina ve tesis yapımı ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınır. Bu yolla edinilen gayrimenkuller döner sermayeye tahsis edilmek kaydıyla Hazine adına tescil edilir.

Her mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

Döner sermayenin işletilmesi ile ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ekli (IV) sayılı Cetvelde sayılmayan kadro unvanlarında veya hizmet sınıflarında görev yapanlar hakkında 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan ek gösterge rakamları dikkate alınır."

MADDE 17- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "görevleri ile yurtdışı teşkilatındaki sürekli görevlere" ibaresi "görevlerine" şeklinde, beşinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrasımn üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ek gösterge bakımından bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen kadro, pozisyon ve görevler ile il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz." .

"Bu madde ile mülga ek 18 inci ve ek 37 nci maddeler kapsamında bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonlarına atananların öncelikle bulundukları kurumda veya ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda talepleri üzerine görevlendirilmeleri ile bunların bu kapsamda yürüteceği izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi görev ve hizmetler ile buna dair uygulamanın izlenmesine ve yönlendirilmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir."

"Bu fıkranın üçüncü cümlesi hükümlerinin, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesinin onikinci fıkrası, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve geçici 15 inci maddesi kapsamında ilgili kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin ilgili hükümleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında müşavir unvanlı kadrolara atananlar hakkında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Dİvam yetkilidir."

MADDE 18-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 41- Yurtdışı teşkilatlarındaki daimi görevlere, bakan veya atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atama yapılır.

Bu madde kapsamındaki atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Gerekli ve yeterli mesleki bilgiye sahip olmak.

ç) Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmak.

d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

e) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

f) Son beş yıl içinde aylıktan kesme cezasını veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için kendi mevzuatmda yurtdışı teşkilatındaki daimi görevlere atanmaya engel olarak belirlenen disiplin cezalarım almamış olmak.

Adalet Bakanlığı yurtdışı teşkilatında yer alan yurtdışı daimi görev kadrolarma, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci smıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş hakim ve savcılar arasından muvafakatleri almarak atama yapık. Bu kişilerin yurtdışı daimi görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Adalet Bakamnın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler, iki yıldan az olmamak üzere yurtdışı daimi görev süresi kadar yurtiçinde hizmet yapmış olması şartıyla en fazla bir kez daha atanabilir. Yurtdışı daimi göreve atanan hakim ve savcılara, 657 sayılı Kanun kapsamında daimi görevle yurtdışı kadrolarmda bulunanlara yapılan ödemeler, aym usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Bu kişiler hakkında,

disiplin, sicil ve terfi hususlarında Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan hakimlere ilişkin hükümler uygulanır.

Bu maddenin birinci fıkrası hariç diğer hükümleri Dışişleri Bakanlığı personeli ile anılan Bakanlığın yurtdışı daimi görev kadroları hakkında uygulanmaz. Bu kadrolara ilişkin hususlar Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Milli Savunma Bakanlığı yurtdışı teşkilatına atanacak astsubaylar hakkında ikinci fıkramn (b) bendi hükmü uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki görevlere, 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez. Bu fıkraya göre açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Üst kademe kamu yöneticisi niteliğindeki yurtdışı teşkilatlarındaki daimi görevler ve atanma şartlan diğer kanunlarda düzenlenmiş olan görevlere yapılacak atamalar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yönetmelikle belirlenir."

MADDE 19- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (IV) sayılı Cetvelinin "I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" bölümünün (h) sırası ile "II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI", "III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" ve "IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI" bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır,

MADDE 20- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 47- Yurtdışı daimi görevlere ilişkin mevcut yönetmeliklerin ek 41 inci maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur."

MADDE 21- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin başına "Genel müdür, genel müdür yardımcısı, I. hukuk müşaviri, bölge müdürü kadroları hariç" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımn görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlgili mevzuatta yer alan görevleri yapmak.

b) Sanayi ürünlerine yönelik Bakanlığın görev alanına giren idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak, Türk standartlarından gerekli görülenleri zorunlu uygulamaya koymak, bunların uygulanmasın sağlamak, gerektiğinde denetlemek veya denetletmek.

c) Görev ve yetkileri arasında yer alan destek programlan ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırmak.

ç) Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarım koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak ya da yaptırmak.

d) Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini teşvik etmek; bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin patenti, yatırımı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, usul ve esasları belirlemek.

e) Kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerden işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, Ar-Ge, fikri ve sınai mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve benzeri muhtelif ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde almak, verilerin saklanması ve kullanılması için bilgi sistemi oluşturmak ve yönetmek.

f) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar arasında teknolojik gelişim odaklı işbirliğini teşvik etmek; kümelenme ve işbirliği mekanizmaları için destek programlan hazırlamak, uygulamak ve izlemek; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek.

g) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygın bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere, arayüz veya platform tabanlı destek ve teşvik modelleri geliştirmek, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak."

MADDE 23- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döner sermaye işletmesi kurmaya yetkilidir. Döner sermaye işletmesine 500.000.000 (Beş yüz milyon) Türk lirası sermaye tahsis edilmiştir. Tahsis edilen sermaye tutan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilir.

(2) Döner sermaye; döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan, bağış ve yardımlardan oluşur. Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşmeaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutama ulaştıktan sonra, yılsonu karı hesap dönemini izleyen nisan ayının, sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir.

(3) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döner sermayesi; sanayi ve teknoloji yatırımlarının, altyapı hizmetlerinin yürütülmesi, sanayi ve teknoloji yatınmlarma ilişkin destek sağlanması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, AB mevzuat ve uyum süreçleri, bilişim, teknoloji, siber güvenlik faaliyetleri, dijitalleşme, dijital dönüşüm faaliyetleri, kamulaştırma dahil kuruluş işlemlerinin sağlanması, altyapımn planlanması, altyapı proje ve tesislerinin, ayrıca haritalandırma, danışmanlık ve benzeri işlerin yapılması/yaptınlması ile döner sermayenin işletilmesine ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla kullanılır.

(4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve faaliyet alanları kapsamında, doğal afetler nedeniyle tahrip olan organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi ve sanayi sitelerinin ihyası veya yeniden inşası amacıyla veya üçüncü fıkrada belirtilen iş ve hizmetler ile sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla doğrudan bağlantılı olmak kaydıyla yatırım projeleri ve bunların zorunlu altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaye bütçesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilir. Aktarılan bu tutarlar genel bütçeye gelir ve söz konusu tutarlar karşılığı yukarıda sayılan işlerin yapımı amacıyla Bakanlık bütçesine ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları aynı amaçlarla kullanılmak üzere ertesi yıla

devretmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Kaydedilen bu ödeneklerden yatırım projeleri ile ilgili olanlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.

(5) İşletmenin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 24- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2024" ibaresi "1/1/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabma esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasımn veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki; iş kazası ve meslek hastalığı halinde bağlanacak gelirin hesabma esas tutulacak günlük kazanç ise iş kazasımn olduğu veya meslek hastalığında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, önceki oniki ay içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanların geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç tutan, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katım geçemez." .

MADDE 26-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 105- Bu Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsanunda 1/1/2015 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir, Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez."

MADDE 27- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 106- 2024 yılmda götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularımn Kuruma 31/12/2024 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir."

MADDE 28- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "31/12/2024" ibaresi "31/12/2026" şeklinde değiştirilmiş ve birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu madde kapsamında görevlendirilenlere ayrıca soru ücreti ödenmez."

MADDE 29- Bu Kanunun;

a) 16 ncı ve 19 uncu maddeleri 15/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 22 nci, 23 üncü ve 25 inci maddeleri 21/12/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 30- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

26/12/2024